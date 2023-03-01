Рахмонов о вопросах о бое с Чимаевым: «Понятно, что фанатам интересен наш бой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов о постоянных вопросах о поединке с Хамзатом Чимаевым:

«Конечно, одно и то же надоедает. Если это не мой близкий человек, то мне без разницы с кем драться. Кого UFC даст, время покажет. А так никого не боимся. Понятно, что фанатам интересен наш бой, мы оба не побежденные, но время покажет»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий