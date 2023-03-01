Рахмонов о вопросах о бое с Чимаевым: «Понятно, что фанатам интересен наш бой»

Шавкат Рахмонов о постоянных вопросах о поединке с Хамзатом Чимаевым:

«Конечно, одно и то же надоедает. Если это не мой близкий человек, то мне без разницы с кем драться. Кого UFC даст, время покажет. А так никого не боимся. Понятно, что фанатам интересен наш бой, мы оба не побежденные, но время покажет»

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