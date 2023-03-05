Рахмонов после победы над Нилом: «Я хоть сейчас готов к бою за титул»

Шавкат Рахмонов прокомментировал победу над Джеффом Нилом на UFC 285.

«Очень рад этой победе. Счастлив порадовать казахстанских болельщиков. Конечно, я приблизился к титульному бою, еще один-два поединка. Но я хоть сейчас готов к бою за титул. Джефф Нил – очень сильный соперник. Никто в UFC у него так не выигрывал.

Я победил его несмотря на то, что он был заметно тяжелее. Было тяжело перевести бой в борьбу, так как он был на два килограмма тяжелее. Это много. Я ведь имел право отказаться он боя, но все же принял это противостояние. Колби Ковингтон, готовься! Я иду за тобой! Или кто будет чемпионом – Камару Усман или Леон Эдвардс. Кто-то из вас будет драться со мной. Спасибо всем, кто поднимает спорт в Казахстане!», – заявил Шавкат.

Напомним, Рахмонов победил Нила удушающим в третьем раунде.

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