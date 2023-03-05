Рахмонов стал рекордсменом UFC в полусреднем весе
Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 285 делит с Мичелом Перейрой самую длинную активную серию побед в полусреднем весе UFC. Оба бойца одержали по пять побед подряд.
Рахмонов в UFC одержал победу над Джеффом Нилом, Нилом Магни, Карлстоном Харрисом, Мишелем Празересом и Алексом Оливейрой. Все бои казахстанца закончились досрочно.
Шавкат Рахмонов задушил Джеффа Нила на UFC 285 в Лас-Вегасе. Казахстанец – в шаге от титульного боя!
Дана Уайт – Шавкату Рахмонову: «Это была гребаная война, мужик»
Комментарии