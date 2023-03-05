Рахмонов стал рекордсменом UFC в полусреднем весе

Теги UFC MMA Мичел Перейра Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 285 делит с Мичелом Перейрой самую длинную активную серию побед в полусреднем весе UFC. Оба бойца одержали по пять побед подряд. 

Рахмонов в UFC одержал победу над Джеффом Нилом, Нилом Магни, Карлстоном Харрисом, Мишелем Празересом и Алексом Оливейрой. Все бои казахстанца закончились досрочно.

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