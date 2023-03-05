Шавкат Рахмонов о Джеффе Ниле: «Это сильный соперник. Его еще никто не побеждал досрочно в UFC»

Непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) поделился своими первыми эмоциями после победы над Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285.

– Ты выиграл все 17 поединков досрочно. Эта победа делает тебя топ-претендентом...

– Ассаламу алейкум всем! Очень счастлив, что удалось победить здесь и высоко поднять флаг Казахстана. Я готов к новым вызовам.

– Насколько сложным был этот бой для тебя? Нил тебя проверил?

– Конечно, это сильный соперник. Его еще никто не побеждал досрочно в UFC, я стал первым. Я принял этот бой, хотя мог отказаться после его проваленного взвешивания, – сказал Рахмонов.

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