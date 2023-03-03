Алексей Махно о бое Рахмонов – Нил: «В худшем случае для Шавката будет победа решением»

Теги UFC MMA Алексей Махно Шавкат Рахмонов Джефф Нил Спорт Казахстана

Боец лиги AMC Fight Nights Алексей Махно поделился ожиданиями от поединка Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285.

«Нил – самое большое имя для Шавката на сегодняшний день. Но если оценивать техническую составляющую, я не вижу слабых мест у Рахмонова и не вижу преимуществ у соперника, за счет которых он мог бы удивить или победить. Без шансов. В худшем случае для Шавката это будет победа решением. Но склоняюсь к его досрочной победе.

У Рахмонова может быть психологическое преимущество. Все-таки Шавкат убрал Нила Мэгни, который побеждал Джеффа. Но это ни о чем не говорит. По стилю Джефф Нил может оказаться более тяжелым соперником. Допустим, Рустам Хабилов говорил, что поединок с Хорхе Масвидалем был для него одним из самых легких в жизни, а в итоге именно Масвидаль стал одной из самых больших звезд в UFC», – сказал Махно в интервью MMA.Metaratings.ru. 

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