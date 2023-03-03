Алексей Махно о бое Рахмонов – Нил: «В худшем случае для Шавката будет победа решением»

Боец лиги AMC Fight Nights Алексей Махно поделился ожиданиями от поединка Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285.

«Нил – самое большое имя для Шавката на сегодняшний день. Но если оценивать техническую составляющую, я не вижу слабых мест у Рахмонова и не вижу преимуществ у соперника, за счет которых он мог бы удивить или победить. Без шансов. В худшем случае для Шавката это будет победа решением. Но склоняюсь к его досрочной победе.

У Рахмонова может быть психологическое преимущество. Все-таки Шавкат убрал Нила Мэгни, который побеждал Джеффа. Но это ни о чем не говорит. По стилю Джефф Нил может оказаться более тяжелым соперником. Допустим, Рустам Хабилов говорил, что поединок с Хорхе Масвидалем был для него одним из самых легких в жизни, а в итоге именно Масвидаль стал одной из самых больших звезд в UFC», – сказал Махно в интервью MMA.Metaratings.ru.

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