Артем Резников о бое Рахмонов – Нил: «Будет досрочная победа Шавката в первом или втором раунде»

Артем Резников поделился ожиданиями от поединка Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285.

«Я слабо представляю себе Джеффа Нила. Исходя из соперников, которые были у американца, для Шавката не должно составить никаких проблем разобраться с ним. Считаю, что будет досрочная победа в первом или втором раунде. Это будет уже пятая досрочная победа Рахмонова в лиге. Она приблизит его к возможному поединку с Хамзатом Чимаевым. Если Шавкат будет уверенно побеждать, он продолжит медийно развиваться. В итоге этих бойцов могут свести вместе», – сказал Резников в интервью MMA.Metaratings.ru.

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