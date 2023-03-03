Президент UFC о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат – один из самых горячих парней в дивизионе»

Президент UFC в своих социальных сетях высказался о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Джефф Нил против Шавката Рахмонова. Это бой седьмого номера рейтинга против девятого. Нил в своем последнем поединке показал лучшее выступление вечера и одержал одну из лучших своих побед против высоко оцененного Висенте Люке. Перед этим он побил Сантьяго Понциниббио. Нил обладает силой в обеих руках. Он очень опасен всякий раз, когда прибегает к страйкингу, и он очень прочный парень, которого чрезвычайно сложно остановить.

Шавкат — один из самых «горячих» парней в дивизионе. Непобежденный, со 100% показателем финишей, он невероятно разносторонний и еще не показывал каких-либо недостатков в своей игре. Он — тот парень, о котором больше всего беспокоятся все бойцы топ-10. Кроме, конечно, Чимаева. Если ему удастся выиграть этот поединок, то у нас появится очередной претендент на титул»

Бой между Рахмоновым и Нилом состоится 5 марта.

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