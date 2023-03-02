Тренер «Tobet Top Team» Диас Кабдуов о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат выиграет, у него арсенала больше»

Тренер команды «Tobet Top Team» Диас Кабдуов в интервью Sports.ru Казахстан прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила в UFC.

«Рахмонов выиграет. Если Шавкат с кем-то в ударке работает, и соперник хороший, то он хочет его здесь выиграть. Если идет борьба – то в борьбе. Шавкат всегда растет. Думаю он выиграет, у него арсенала больше», – сказал Кабдуов.

Бой Рахмонов – Нил состоится 4 марта в Лас-Вегасе на UFC 285.

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