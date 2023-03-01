Джефф Нил перед боем с Шавкатом Рахмоновым: «Я чувствую, что ко мне проявляют неуважение»

Американский боец UFC Джефф Нил, занимающий седьмое место в рейтинге полусреднего веса лиги, недоволен тем, что большинство фанатов считают его андердогом в предстоящем поединке с девятым номером дивизиона казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

— Я чувствую, что ко мне проявляют неуважение. Люди думают, что я какой-то мешок, раз он финишировал всех своих прежних соперников. Да, у него восемь сабмишенов и столько же нокаутов, но ему все еще предстоит сразится со мной. Так что посмотрим... Мне это лишь помогает еще сильнее разозлиться. Я уже достаточно мотивирован. Я просто хочу получить немного больше уважения за то, что я проделал в дивизионе. Поэтому я намерен просто выйти и показать людям, что они зря меня недооценивают. Он — финишер, но и я тоже финишер. Конечно, я не завершил все свои поединки досрочно, но я всегда охочусь за финишами. Так что в нашем бою либо кого-то удосрочат в первом-втором раунде, либо же это будет трехраундовая война. Посмотрим, как все сложится, — сказал Нил в интервью BJPenn.com.

Бой Рахмонов - Нил состоится в рамках основного карда турнира UFC 285 в Лас-Вегасе 4 марта.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?