Алекс Волкановски о бое Рахмонов – Нил: «Склоняюсь к победе Шавката»

Алекс Волкановски поделился своим прогнозом на бой казахстанца Шавката Рахмонова с американцем Джеффом Нилом.

– Очевидно, что Джефф Нил — это жесткий и опасный соперник. Но Шавкат тоже хорош. Он опасный боец. Думаю, ему очень сложно найти оппонентов. Я склоняюсь в пользу Шавката. Я считаю, он нацелен взойти на вершину дивизиона. Джефф Нил тоже опасен, он может что-то показать, но все же склоняюсь к победе Шавката, - сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Напомним, бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил состоится в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе утром 5 марта.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?