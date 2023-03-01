Рахмонов о сильных сторонах Нила: «У него ударка на хорошем уровне, но он не борется»

Шавкат Рахмонов оценил сильные и слабые стороны Джеффа Нила:

«У него сильная сторона – ударка. У него она на очень хорошем уровне. Но он однообразный только бьет, не борется. Я не видел его грепплинг, не видел, чтобы он кого-то душил, в основном он в стойке хороший боксер. Мы готовились под него, посмотрим на его защиту, мощность. Думаю, что проверим его во всех аспектах»

Бой состоится 5 марта.

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