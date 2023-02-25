Диас Кабдуов о победе в командном гран-при: «Это простые пацаны, у которых ничего нет, кроме большого сердца»
Главный тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о победе своей команды в гран-при NAIZA:
«25 миллионов, деньги. Это ничего не важно. Это простые пацаны, у которых ничего нет, пацаны живут на окраинах, в аулах. У них нет ничего, кроме большого сердца»
Призовой фонд составил 25 миллионов тенге.
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