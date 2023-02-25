Диас Кабдуов о победе в командном гран-при: «Это простые пацаны, у которых ничего нет, кроме большого сердца»

Главный тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о победе своей команды в гран-при NAIZA:

«25 миллионов, деньги. Это ничего не важно. Это простые пацаны, у которых ничего нет, пацаны живут на окраинах, в аулах. У них нет ничего, кроме большого сердца»

Призовой фонд составил 25 миллионов тенге.

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»