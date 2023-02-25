Диас Кабдуов о победе Юрия Титоренко: «Он на характере с одной рукой выиграл»

Главный тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов поделился своим мнение о промежуточных результатах гран-при NAIZA:

«Многие говорили, что Самандар аутсайдер, но мы так не считали. Мы верили в него, знали его возможности, у него горячее сердце и холодный ум. Что касается Юры Титоренко, у него хорошая работа в партере, но на второй или третьей минуте боя он сломал руку об голову соперника. Во втором-третьем раунде он не бил правой рукой, даже заходя в борьбу делал захваты одной рукой. Можно сказать, что на характере одной рукой выиграл бой»

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