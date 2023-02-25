Имран Тайсултанов о бое Рафиков – Аббасов: «Буду болеть за Рафикова, но думаю, что победу одержит Аббасов»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Претендент на титул NAIZA в среднем весе Имран Тайсултанов дал прогноз на главный бой турнира NAIZA 50 Фаниль Рафиков – Нариман Аббасов:

«Конечно, буду болеть за своих, за Рафикова, но думаю, что победу одержит Аббасов. Он очень сильный боец. Если Рафиков сможет навязать ему свой бой, то будет у него шанс. Но, лично мое мнение, Нариман выиграет»

Турнир пройдет в Астане 18 марта.

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