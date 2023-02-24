Чемпионка NAIZA Карыгина провалила взвешивание

Обладательница титула NAIZA в наилегчайшем весе среди женщин Валерия Карыгина провалила взвешивание перед первой защитой титула.

Таким образом, Карыгина не выступит на турнире лиги, который пройдет 25 февраля в Алматы.

В ближайшее время лига объявит соперницу кореянки Сео, которая должна была драться с Валерией.

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