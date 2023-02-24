Султан Жолдашбек о бое с Амангельды: «Дадим экшн»

Финалист гран-при NAIZA в наилегчайшем весе Султан Жолдашбек о предстоящем бое с Дастаном Амангельды:

«Будет хороший бой, борьба, стойка, все будет. Дадим экшн»

Финал гран-при пройдёт в рамках NAIZA 49 в Алматы 25 февраля.

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