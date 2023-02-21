Чемпион ONE FC в двух весах Малыхин о бое Хамзина: «От такого боя не заснуть»

Чемпион ONE FC в двух весах Анатолий Малыхин оценил бой Ильяса Хамзина и Милсона Кастро по правилам кикбоксинга:

«Ильяс – омский озорной рубака! Что они там натворили, а?! Я обычно засыпаю под бои, а тут – словил бодрость и смотрел до самого конца. От такого боя не заснуть. Это факт»

Хамзин выиграл у бразильца единогласным решением судей.

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