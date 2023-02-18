Исмагулов обратился к Хамзину перед боем в RCC: «Удачной охоты»
Боец UFC Дамир Исмагулов через социальные сети обратился к Ильясу Хамзину:
«Удачной охоты»
Хамзин сегодня, 18 февраля проведет бой по правилам кикбоксинга в перчатках для ММА против бразильца Милсона Кастро.
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