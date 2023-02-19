Ильяс Хамзин после победы над Милсоном Кастро: «Друзья, я извиняюсь за этот бой»

Ильяс Хамзин прокомментировал победу в турнире лиги RCC по кикбоксингу, где в рамках соглавного боя он подрался с бразильцем Милсоном Кастро.

– Друзья, я извиняюсь за этот бой. Смазал. Заболел пару дней назад: ватный был, перед этим рвало, то-се... Но это не меняет вкуса победы. Зарубились. Я думаю, вам понравилось. Всем спасибо, что пришли. В следующий раз буду лучше и ответственнее относиться ко всему. Всем доброго, будьте здоровы и счастливы! — сказал Хамзин.

Поединок не смог завершиться в основное время – судьи дали экстра-раунд, в котором победу одержал Ильяс.

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