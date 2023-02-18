Хамзин выиграл у Кастро решением судей

Ильяс Хамзин принял участие в турниру лиги RCC по кикбоксингу, где в рамках соглавного боя он подрался с бразильцем Милсоном Кастро.

Кровавый поединок не смог завершиться в основное время – судьи дали экстра-раунд, в котором победу одержал Ильяс.

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