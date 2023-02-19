Теймур Жапаров о конфликте внутри октагона после победы: «Мы казахи, тоже горячие войны»

Теймур Жапаров (12-3-1) одержал восьмую победу подряд, выиграв единогласным решением у узбека Жахонгира Нажмединова (8-5-1) в рамках турнира лиги OCTAGON. После объявления решения бойцы устроили потасовку внутри клетки:

«Там не было неуважения, я пожал ему руку, он меня оттолкнул, спросил, что я хочу. Я показал ему, что я хочу. Мы казахи, тоже горячие войны, горячий народ. Можем порвать всех», – прокомментировал суть конфликта Жапаров.

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