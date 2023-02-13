Баурыжан Куанышбаев встретится с иранцем Фарзадом Гадери на турнире OCTAGON 41

Боец MMA из Казахстана Баурыжан Куанышбаев (13-5), являющийся экс-чемпионом Евразийского промоушена в полусреднем весе, свой следующий бой проведет на турнире OCTAGON 41 в Алматы.

Соперником Куанышбаева будет иранец Фарзад Гадери (16-11) по прозвищу Dragon Boy. Поединок пройдет в категории до 77,1 кг.

Напомним, что в своем предыдущем выступлении в клетке на турнире OCTAGON 35 Куанышбаев уступил титул чемпиона в полусреднем весе Магомеду Магомедову (11-0).

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