Константин Меркулов нокаутировал кыргызстанца Эрлана Батырова на Octagon 41

На турнире Octagon 41 казахстанец Константин Меркулов нокаутировал представителя Киргизии Эрлана Батырова. Бой состоялся в полутяжелом весе, Меркулов отправил соперника в нокаут уже на первой минуте.

Это четвертая победа бойца из Казахстана в профессионалах.

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