Константин Меркулов нокаутировал кыргызстанца Эрлана Батырова на Octagon 41
На турнире Octagon 41 казахстанец Константин Меркулов нокаутировал представителя Киргизии Эрлана Батырова. Бой состоялся в полутяжелом весе, Меркулов отправил соперника в нокаут уже на первой минуте.
Это четвертая победа бойца из Казахстана в профессионалах.
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