Георгий Кичигин выйдет на бой с экс-бойцом Bellator

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Экс-боец ONE и АСА Георгий Кичигин (26-10) 19 февраля выступит на турнире OCTAGON 41, который состоится в Алматы.

Казахстанец сойдется в клетке с экс-бойцом Bellator из Бразилии Тьяго Оливейрой (17-8).

Напомним, что в своем дебютном поединке в OCTAGON в ноябре прошлого года Кичигин досрочно взял верх над другим бразильцем Алессандро Хассемом (7-4), после чего бросил вызов действующему чемпиону дивизиона непобежденном Магомеду Магомедову (11-0).

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