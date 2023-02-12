Токтар подписал контракт на бой на голых кулаках

Еркебулан Токтар, известный по съемкам в кино, а также боям по правилам ММА в лиге OCTAGON и не так давно дебютировавший в профи боксе, подписал контракт с лигой боев на голых кулаках NOMAD FC.

Также в одном карде с Токтаром выступит экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков.

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