Токтар подписал контракт на бой на голых кулаках
Еркебулан Токтар, известный по съемкам в кино, а также боям по правилам ММА в лиге OCTAGON и не так давно дебютировавший в профи боксе, подписал контракт с лигой боев на голых кулаках NOMAD FC.
Также в одном карде с Токтаром выступит экс-чемпион NAIZA Жуман Жумабеков.
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