Габриэль Росадо: «Лемье более сильный панчер, чем GGG»

37-летний ветеран среднего веса Габриэль Росадо заявил, что казахстанский боксер Геннадий Головкин не самый сильный панчер, с которым он когда-либо сталкивался.

«Вы должны знать – Головкин острый панчер, но я не думаю, что он был более сильным панчером, чем Лемье, но он был более острым панчером», — сказал Росадо в интервью DAZN.

Росадо потерпел поражение от GGG техническим нокаутом в 2013 году. В 2014-м американец пуэрто-риканского происхождения досрочно проиграл Давиду Лемье.

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