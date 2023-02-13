IBF исключила Головкина из рейтингов

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров-средневесов.

Экс-чемпион мира в этом дивизионе казахстанец Геннадий Головкин отсутствует в данном списке. Титул лучшего боксера планеты объявлен вакантным, а GGG упоминается лишь как чемпион мира в среднем весе по версии WBA.

В топ-10 лучших средневесов вошел другой представитель Казахстана, Мейирим Нурсултанов, расположившись на седьмой строчке. На первом месте находится бразилец Эскива Фалькао, следом за ним располагаются австралиец Майкл Зерафа и Винченцо Гуальтрери из Германии.

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