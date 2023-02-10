Экс-чемпион WBC и IBF Эрик Моралес: «Мунгуйя нокаутирует Головкина»

Тренер Хайме Мунгуйя Эрик Моралес прокомментировал шансы своего подопечного в возможном бою с Геннадием Головкиным.

«Хайме – молодой боксер, который идет к своей цели, и не понимаю, почему мы не можем победить в поединке против Головкина. И я осмелюсь сказать ,что Мунгуйя его нокаутирует», – сказал Моралес в интервью IZQUIERDAZO.

«Сейчас их силы различаются. В последнем бою Головкин выглядел ослабевшим, несмотря на то, что завершил бой в лучшей форме, чем Альварес. Но Головкин выглядел уставшим. Он уже не тот Головкин, что был два или три года назад. Он отличный атлет, отличный боец, но Хайме силен. Ему 26 лет. Его ждет большое будущее.

Бывший тренер Головкина Абель Санчес недавно сказал, что Головкин уничтожит Хайме. Я понимаю, что у каждого свое мнение. Я хорошо знаю Хайме. Я считаю, что он достаточно подготовлен для боя с любым — с Головкиным или Канело».

«Я понимаю Абеля, но не вижу причин, почему Хайме не может оправдать собственные ожидания, – добавил тренер мексиканца. – Это верно, что за последние два года у нас не было сильных соперников, но это не значит, что он не может победить Головкина. Мы работаем над тем, чтобы боксировать с сильнейшими соперниками. Хайме готов. У него есть скорость и сила. У него есть все, что необходимо, чтобы на равных боксировать с любым, кого вы назовете», – сказал Моралес.

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