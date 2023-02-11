Эксперт: «Головкин может лишиться второго пояса»

Обозреватель Крис Манникс считает, что возрастная легенда бокса Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, который недавно отказался от пояса по версии IBF в среднем весе, вскоре освободит и другой свой титул - WBA Super.

«Все дело в том, что от Головкина сейчас требуют драться с кубинцем Эрисланди Ларой – обладателем пояса по версии WBA World. Вряд ли GGG предложат приемлемые для него условия. Те условия, которые он будет готов принять. В сентябре Головкин заявил, что пока что не думает о пенсии. Но с большой долей вероятности в следующий раз, когда он выйдет в ринг, он сделает это без чемпионских поясов.

Решение отказаться от титула IBF пришло именно по этой причине. Ему нужно было провести обязательную защиту с Эскивой Фалькао, а этот бой не заинтересовал ни одну из телесетей. Не удивлюсь, если ситуация повторится уже в этом месяце с Ларой», – сказал Манникс.

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