Шавкат Рахмонов опубликовал фото с тренировки перед боем с Джеффом Нилом

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Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов в социальных сетях опубликовал фото тренировочного процесса в зале Kill Cliff. Проспект готовиться в США к бою с американцем Джеффом Нилом.

«Working moments (Рабочие моменты)», – подписал Рахмонов фото.

Бой с Нилом состоится 4 марта в рамках UFC 285 в Лас-Вегасе.

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