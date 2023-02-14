Шавкат Рахмонов сохранил место в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сохранил за собой место в десятке рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Свежий рейтинг средневесов выглядит так:

1. Камару Усман

2 .Колби Ковингтон

3. Хамзат Чимаев

4. Белал Муххамад

5. Гилберт Бернс

...

10. Шавкат Рахмонов

12 место в рейтинге занимает австралиец Джек Делла Маддалена (14-2), который накануне вызвал Рахмонова на бой.

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