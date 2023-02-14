Шавкат Рахмонов сохранил место в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сохранил за собой место в десятке рейтинга полусреднего дивизиона UFC.
Свежий рейтинг средневесов выглядит так:
1. Камару Усман
2 .Колби Ковингтон
3. Хамзат Чимаев
4. Белал Муххамад
5. Гилберт Бернс
...
10. Шавкат Рахмонов
12 место в рейтинге занимает австралиец Джек Делла Маддалена (14-2), который накануне вызвал Рахмонова на бой.
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