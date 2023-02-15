Жанкош Тураров проведет бой за титул чемпиона мира IBO

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) проведет бой за титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе.

Он сразится с действующим обладателем данного пояса мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО) в главном событии вечера бокса в Алматы 21 марта. Отметим, что первоначально поединок был запланирован на 18 число этого же месяца.

В своем предыдущем бою, который также состоялся в Алматы в декабре, Жанкош в седьмом раунде нокаутировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе.

Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

Махачеву предложили бой с Рахмоновым