Два казахстанца вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты

Сайт Worldboxingnews.net составил список из пятидесяти лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound).

В него вошли сразу два казахстанских боксера – Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы.

Первое место в рейтинге занял украинский боксер Александр Усик. Вторым стал японец Наоя Иноуэ, третьим – мексиканец Сауль Альварес.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин занял 27-е место. Алимханулы, который владеет поясом WBO в этом же дивизионе, стал 48-м.

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