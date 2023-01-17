Жанкош Тураров начал подготовку к бою за титул чемпиона мира

32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) врассказал о возобновлении тренировочного процесса перед возвращением на ринг

На своей странице в социальных сетях Тураров опубликовал фото со своим коллегой Али Ахмедовым и тренером Сагатбеком Мусахановым. «Начались первые тренировки в 2023 году. Впереди много новостей», — написал Жанкош.

Ожидается, что 18 марта Жанкош Тураров проведет поединок в Казахстане за титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе по версии IBO с мексиканцем Алехандро Менесесом (15-6, 9 КО). Предыдущий бой казахстанца прошел в Алматы в декабре, в нем он в седьмом раунде нокаутировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе.

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