Жанкош Тураров о самом большом гонораре: «Плюс-минус сто тысяч»
32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) в интервью «Qazsport» раскрыл сумму своего самого большого гонорара за профессиональную карьеру.
– Какой твой самый большой гонорар, который ты получил на этот момент?
– Я думаю, нет необходимости говорить об этом, но получил хорошо слава богу.
– Ну, наверное, больше десяти тысяч долларов?
– Больше.
– Меньше этого не выйдешь то есть?
– Плюс-минус сто тысяч.
«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру
Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»
Комментарии