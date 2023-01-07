Жанкош Тураров о самом большом гонораре: «Плюс-минус сто тысяч»

32-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) в интервью «Qazsport» раскрыл сумму своего самого большого гонорара за профессиональную карьеру.

– Какой твой самый большой гонорар, который ты получил на этот момент?

– Я думаю, нет необходимости говорить об этом, но получил хорошо слава богу.

– Ну, наверное, больше десяти тысяч долларов?

– Больше.

– Меньше этого не выйдешь то есть?

– Плюс-минус сто тысяч.

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