Куат Хамитов обратился к Махачеву после его победы над Волкановски

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой, которую тот одержал в противостоянии с Александром Волкановски из Австралии.

«Мои поздравления, брат», – написал Хамитов в социальных сетях.

Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, защитив, таким образом, титул UFC в легком весе.

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