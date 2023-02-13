Куат Хамитов обратился к Махачеву после его победы над Волкановски
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой, которую тот одержал в противостоянии с Александром Волкановски из Австралии.
«Мои поздравления, брат», – написал Хамитов в социальных сетях.
Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, защитив, таким образом, титул UFC в легком весе.
«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих восп
«Мой кумир – Шавкат Рахмонов». Рауан Бекболат готовится завоевать титул Alash Pride в легчайшем весе
Хамзат Чимаев о бойцах UFC: «Рахмонов и Усман – хорошие бойцы, Ковингтон – клоун»
Комментарии