Куат Хамитов проведет бой с Хачатряном в Казахстане

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов проведет в феврале бой против Давида Хачатряна, об этом сообщил страница Pro MMA Podcast.

Этот поединок имеет длительную историю. Бойцы впервые должны были встретиться 4 года назад на турнире AMC Fight Night в Астане, затем бой получил новую дату – 2022 год на турнире Top Fight в Москве. Но оба боя были отменены.

Теперь новая дата – февраль 2023 года, Атырау, турнир Mergen FC.

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