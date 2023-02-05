Хамитов о завершении карьеры Емельяненко: «Хорошей пенсии»
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов отреагировал на завершение спортивной карьеры Федором Емельяненко:
«Желаю хорошей пенсии легенде этого спорта!»
Сегодня Федор проиграл нокаутом уже в первом раунде, после чего официально объявил о завершении карьеры.
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