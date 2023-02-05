Хамитов о завершении карьеры Емельяненко: «Хорошей пенсии»

Теги MMA Федор Емельяненко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов отреагировал на завершение спортивной карьеры Федором Емельяненко:

«Желаю хорошей пенсии легенде этого спорта!»

Сегодня Федор проиграл нокаутом уже в первом раунде, после чего официально объявил о завершении карьеры.

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