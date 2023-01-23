Куат Хамитов обратился к Исламу Махачеву: «Ждем победы, брат»

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поддержал российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, которому предстоит провести поединок с представителем Австралии Александром Волкановски.

«Ждем победы, брат», — написал Хамитов в социальных сетях.

Ранее Махачев рассказал, что уже прибыл в Австралию, где состоится поединок с Волкановски. Он пройдет в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284.

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