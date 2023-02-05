Рузбакиев дебютировал в тяжелом весе победой за минуту
Чемпион лиги OCTAGON в полутяжелом весе Карим Рузбакиев дебютировал в тяжелом весе яркой победой за 1 минуту над Гурамом Звиададзе.
Эта победа стала для Карима 9 при одном поражении в профи.
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