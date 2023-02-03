Жалгас Жумагулов: «Поп-MMA? Вобще не интересует»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможность выступления в поп-ММА.

- Ваше отношение к поп-ММА? Если бы поступило хорошее предложение, рассмотрели бы такой вариант?

– Вообще не смотрю поп-ММА. Возможно, нарезки попадались в инстаграм, а так меня это вообще не интересует, – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»