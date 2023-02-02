Жалгас Жумагулов: «В ударке Исмагулова никто не перебьет, но вот в борьбе могут «потаскать»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал решение Дамира Исмагулова о возобновлении карьеры.

– Не так давно Дамир Исмагулов также говорил о завершении карьеры, но затем решил провести еще один бой в UFC. Как считаете, стоит ли ему заканчивать карьеру?

– Дамир – сильный боец. У него хороший рекорд. Если свою борьбу хорошо отточит, то он там будет конкуировать со всеми. Арман Царукян показал его слабые места. И теперь все соперники против Дамира будут действовать в таком же стиле. В ударке Исмагулова никто не перебьет, но вот в борьбе могут «потаскать», – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz.

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Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

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