Исмагулов отреагировал на слова Жумагулова: «Все, завтра начинаю бороться»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Дамир Исмагулов прокомментировал слова боеца UFC Жалгаса Жумагулова. Казахстанец заявил, что Дамиру нужно оттачивать борьбу. 

«Все, завтра начинаю бороться», – сказал Исмагулов в инстаграм. 

В декабре Исмагулов проиграл единогласным решением судей Царукяну и объявил о завершении карьеры. Позже боец рассказал, что по контракту с UFC обязан провести еще один бой. 

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