Исмагулов отреагировал на слова Жумагулова: «Все, завтра начинаю бороться»
Дамир Исмагулов прокомментировал слова боеца UFC Жалгаса Жумагулова. Казахстанец заявил, что Дамиру нужно оттачивать борьбу.
«Все, завтра начинаю бороться», – сказал Исмагулов в инстаграм.
В декабре Исмагулов проиграл единогласным решением судей Царукяну и объявил о завершении карьеры. Позже боец рассказал, что по контракту с UFC обязан провести еще один бой.
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