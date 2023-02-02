Исмагулов отреагировал на слова Жумагулова: «Все, завтра начинаю бороться»

Дамир Исмагулов прокомментировал слова боеца UFC Жалгаса Жумагулова. Казахстанец заявил, что Дамиру нужно оттачивать борьбу.

«Все, завтра начинаю бороться», – сказал Исмагулов в инстаграм.

В декабре Исмагулов проиграл единогласным решением судей Царукяну и объявил о завершении карьеры. Позже боец рассказал, что по контракту с UFC обязан провести еще один бой.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»