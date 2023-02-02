Тренер Жумагулова о своей философии в ММА: «Лучше закончить сабмишеном с минимальным ущербом»

Тренер «Еркин Куш» Айбек Шокпутов рассказал о своей философии, которую он прививает и ученикам:

«ММА смотрится очень жестким, и лично моя философия, ребятам говорю, если есть возможность закончить сабмишеном, то лучше сделать это. Добивание – это крайний случай. Лучше закончить с минимальным ущербом для здоровья соперника»

Воспитанниками Шокпутова являются бойцы UFC Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, чемпион Eagle FC Даурен Ермеков, чемпион NAIZA Алиби Идрис, самый титулованный боец ММА среди любителей Багдат Жубаныш и другие.

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