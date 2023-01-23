Жалгас Жумагулов: «Годы берут свое? Да, не спорю»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

«Годы берут свое? Да, не спорю! Но для тех, кто сдался. Такие, как мы – не сдаемся. Мои тренировки с каждым днем, неделей и годом становятся только упорнее, бодрее и совершенствуются по воле Всевышнего! Когда у человека есть цель, то он живой. Он живет, а не существует. Делает все, чтобы добраться до нее, и добирается, испытывая большое вдохновение и наслаждение», – сказал Жумагулов.

В ноябре прошлого года казахстанец проиграл американцу Чарльзу Джонсону раздельным решением судей на турнире UFC Vegas 65.

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