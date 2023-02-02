Жалгас Жумагулов: «Хотел до Рамадана подраться, но не получится»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, продолжит ли карьеру в ММА.

– Жалгас, вопрос, который интересует многих: продолжите ли карьеру бойца?

– Касательно моей карьеры, я хорошо обдумал вместе с тренером, менеджером, и решил провести еще один бой в UFC. Последний по контракту. Если все будет нормально и я одержу красивую победу, то мне, возможно, предложат новый контракт.

– Какие цели ставите на 2023 год?

– Вот жду следующего поединка. В ожидании. Как только дадут бой, сразу полечу в Америку, готовиться. Хотел до Рамадана подраться, но теперь, скорее всего, не получится, – сказал Жумагулов в интервью prosports.kz.

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