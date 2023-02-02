Жалгас Жумагулов: «Я в UFC провел шесть боев, и считаю, что проиграл только один»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о спорных решениях поединков в промоушене.

– У вас было несколько спорных проигрышей в UFC. Ранее вы говорили, что в этой лиге часто засуживают бойцов из Азии. До сих пор так считаете?

– Да. Я в UFC провел шесть боев, и считаю, что проиграл только один – Мануэлю Капе. В остальных встречах не считаю себя проигравшим. Особенно последние два поединка. Уверен, что в этих боях заслуживал победу. Но судьи так ко мне отнеслись, несправедливо, – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz.

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