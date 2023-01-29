Рустем Кудайбергенов стал претендентом на титул Alash Pride

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

 Рустем Кудайбергенов, признанный лигой Alash Pride лучшим бойцом 2022 года, новый год открыл боем против кыргыза Байжана Елдияруулу.

Бой завершился в первом раунде, когда казахстанец забравшись в маунт финишировал соперника.

Этот бой официально носил статус претендентского.

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