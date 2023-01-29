Айдар Махметов о будущем Исмагулова: «Реванш с Царукяном малорелистичен, могут дать Ренато Мойкано»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов отреагировал на решение Дамира Исмагулова вернуться в UFC:

«Исмагулов сообщил в своём инстаграме, что, оказывается, у него остался еще один бой по контракту с UFC. Он хотел бы провести реванш с Арманом Царукяном. Мне это видится малореалистмчным. Дамир сейчас находится на 12 месте. Скорее могут дать бой с Ренато Мойкано🇧🇷 (#13) или с кем-то за пределами ТОП-15. Все остальные ребята заняты либо им бой с Дамиром будет неинтересен»

Напомним, Исмагулов 1 января объявил о завершении спортивной карьеры, однако 29 января опубликовал пост о проведении последнего боя в UFC по контракту.

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