Чемпион Европы по ММА Исбулаев дебютировал с досрочной победы

Оренбургский казах Саламат Исбулаев дебютировал в профи ММА в рамках турнира Alash Pride 80.

Его соперником стал представитель России Магомед Шотаев (1-0).

Бой не продлился даже одного раунда, Саламат успешно провел удушающий прием, заставив сдаться соперника.

Отметим, что Исбулаев является чемпионом Европы по ММА.

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